Автобус с россиянами попал в ДТП в Норвегии

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Автобус с российскими гражданами попал в ДТП в Норвегии. По предварительным данным, травмы получили 5 человек.

Автобус, в котором находились 38 российских моряков, съехал в кювет сегодня утром по пути из норвежского аэропорта Киркенеса к пункту пропуска на границе с Россией «Борисоглебск». Об этом сообщает генконсульство России на странице в Facebook.

Пострадавшие граждане России находятся в больнице на территории Норвегии. Планируется, что моряков доставят в Россию другим автобусом. Говорит Москва