Автобус с россиянами попал в ДТП в Норвегии
17:00 11.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Автобус с российскими гражданами попал в ДТП в Норвегии. По предварительным данным, травмы получили 5 человек.
Автобус, в котором находились 38 российских моряков, съехал в кювет сегодня утром по пути из норвежского аэропорта Киркенеса к пункту пропуска на границе с Россией «Борисоглебск». Об этом сообщает генконсульство России на странице в Facebook.
Пострадавшие граждане России находятся в больнице на территории Норвегии. Планируется, что моряков доставят в Россию другим автобусом. Говорит Москва
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