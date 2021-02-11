Переименование Московского проспекта в честь Бандеры в Киеве отменил суд
17:12 11.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд в Киеве отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры. Отмечается, Киевский горсовет принял решение переименовать ряд улиц с нарушением процедур.
Как говорится в решении Окружного административного суда украинской столицы, не было учтено мнение некоторых лиц и организаций, а также не проведено историческое исследование по критериям отбора новых названий.
Напомним, Киевский горсовет 7 июля 2016 года принял решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. этим же решением киевские власти переименовали улицу Кутузова в улицу Генерала Алмазова, улицу Баумана — в улицу Януша Корчака. Позднее эти решения были обжалованы в суде. С 2015 года на Украине действовал закон, запрещающий пропаганду советской символики. Говорит Москва
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