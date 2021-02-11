Более 20 израильтян подозреваются в незаконной продаже крылатых ракет

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более двух десятков граждан Израиля подозреваются в "незаконной разработке, производстве, испытаниях и продаже крылатых ракет" иностранному государству. О завершении длившегося несколько месяцев расследования по этому делу сообщила в четверг израильская Служба общей безопасности (разведслужба ШАБАК).

"В последние месяцы ШАБАК, полиция и Министерство обороны Израиля совместно с Государственной прокуратурой (экономическим отделом) провели расследование в отношении более 20 граждан Израиля, включая бывших сотрудников оборонной промышленности, по подозрению в совершении преступных действий против безопасности государства, нарушении закона о надзоре за экспортом вооружений, отмывании денег и дополнительных преступлениях экономического характера. В рамках расследования ШАБАК установлено, что подозреваемые занимались незаконной разработкой, производством, испытаниями и продажей крылатых ракет для одного азиатского государства", - говорится в заявлении.

"Подозреваемые получали инструкции от элементов, связанных с тем же иностранным государством, в обмен на выплату значительных денежных средств", а "контакты между подозреваемыми и элементами в азиатской стране держались в секрете с целью скрыть место назначения ракет", отметили в разведслужбе. В ШАБАК добавили, что "в ходе расследования был раскрыт значительный объем информации о методах работы иностранных элементов по отношению к израильтянам, включая использование методов сокрытия и секретности при проведении транзакций и перемещении товаров". Это дело "подчеркивает потенциальный ущерб безопасности государства, связанный с незаконными транзакциями, проводимыми израильскими гражданами с иностранными элементами", а также указывает на риск попадания продвинутых технологий "в страны, враждебные Израилю".

В разведслужбе добавили, что "остальные детали дела, включая личности подозреваемых, закрыты для публикации". "Материалы переданы на экспертизу в Государственную прокуратуру (экономический отдел)", - добавили в ведомстве.