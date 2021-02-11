19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За документ выступили 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.