ЕП принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце
19:10 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент (ЕП) принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
За документ выступили 642 депутата, 29 - проголосовали против, еще 21 человек воздержался.
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