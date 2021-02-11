За первую неделю февраля цены на бензин в РФ выросли в среднем на 15 коп/литр
19:20 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России с 1 по 7 февраля выросли на 15 коп. и составили 46,72 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 15 коп. - до 44,02 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 15 коп. - до 47,69 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 14 коп. и составила 54,25 руб. за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 6 коп. - до 49,02 руб. за литр.
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