Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни

19:36

Фото пресс-службы правительства Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Северного обхода Лобни. Новая автодорога выведет транзитный транспортный поток из города, существенно разгрузит улично-дорожную сеть, обеспечит проезд между Рогачевским и Дмитровским шоссе, а также сократит время в пути до международного аэропорта Шереметьево. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«У нас в Подмосковье задача – строить досрочно. Рассчитываем на вас, потому что дорога очень важная, – сказал строителям губернатор. – В рамках президентского проекта мы строим много путепроводов. Лобня у нас оказалась в плену из-за железнодорожного сообщения, а количество жителей области постоянно растет. Поэтому трудитесь ударно, мы будем на вас надеяться».

На первом этапе будет построен путепровод через Савеловское направление МЖД (МЦД-1), а также участки дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и с микрорайоном Луговой с возможностью выезда на Рогачевское шоссе. Новая дорога с путепроводом избавит от многочасовых пробок, которые увеличились после запуска МЦД-1 «Одинцово-Лобня». На этом участке возросла интенсивность движения электричек, железнодорожный переезд практически всегда закрыт, что приводит к многокилометровым пробкам.

«В часы пик интервалы между поездами 5-6 минут. Сегодня здесь через железнодорожные переезды ежедневно проезжают 40 тыс. человек, и они, конечно, испытывают неудобства. Можно простоять 2 часа на въезде и выезде из города. Но после ввода путепровода это время сократится до 30 минут», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Учитывая высокую востребованность объекта, завершить строительство первого этапа с путепроводом и запустить движение планируется уже в 2022 году.

На следующих этапах предусмотрено строительство транспортной развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе с устройством переходно-скоростных полос, обустройство направленного съезда эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличение числа полос движения по Северному обходу Лобни до шести. После этого общая протяженность обхода составит около 8 км. Перспективная пропускная способность автодороги – более 120 тыс. автомобилей в сутки. Заключительный этап строительства запланирован на 2025 год.

«Северный обход Лобни - один из самых долгожданных дорожных объектов Московской области. Это настоящая «дорога жизни» для города. Надеюсь, Лобня, наконец, выберется из этой жуткой дорожной ловушки», - сказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

Кроме того, для улучшения транспортной доступности Лобни и сокращения времени в пути до международного аэропорта Шереметьево ведется реконструкция кольцевого пересечения в районе терминала «В», а также реконструкция Лобненского шоссе. На кольцевом пересечении предусмотрено строительство одноуровневой транспортной развязки, расширение с 2-х до 4-х полос движения. Для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности будут построены 4 надземных пешеходных перехода взамен существующих наземных и ликвидированы светофоры. Реконструкция участка синхронизирована со строительством новой линии аэроэкспресса к терминалу «В» аэропорта Шереметьево, которое ведет ОАО «РЖД». Работы здесь планируется завершить в конце 2021 года.

Реконструкция Лобненского шоссе ведется по поручению губернатора с декабря 2019 года и завершится в 2022 году. Общая протяженность участка реконструкции составляет 6 км с числом полос движения от 2-х до 6-ти.

«Очень важно, чтобы в городах, где часто возникают пробки, были учтены в комплексе все транспортные потоки и найдены эффективные решения. Эта задача решается как крупными инфраструктурными проектами – строительством обходов, путепроводов, новых линий электричек, так и грамотной настройкой существующей инфраструктуры – регулировка светофоров, создание «окон» для проезда электричек и прочими приемами, которые предлагают транспортные инженеры, – сказал депутат Государственной думы, член Центрального штаба ОНФ, основатель общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев. – Люди видят эффект от таких проектов, например, новый путепровод в Дедовске, позволил жителям сократить время в пути. Поэтому важно, чтобы и обход Лобни повлиял на привлекательность и качество жизни города».

В рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры на территории Московской области с 2014 года уже построены обходы следующих городов: Одинцово, Бронницы, Дмитров, Подольск, Сергиев Посад, пос. Тарасовка (Пушкино), обход Солнечногорска и Клина (скоростной участок в рамках магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург»).

В среднесрочной перспективе начнется строительство обходов с. Ульянино-Непецино (г.о. Коломна) и пос. Октябрьский (г.о. Люберцы) – в рамках строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». Также планируется завершить строительство обходов городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

Кроме того, во время рабочего визита Андрей Воробьёв открыл в Лобне новое лакокрасочное производство компании «Металл Профиль». Церемония прошла совместно с председателем совета директоров «Металл Профиль» Игорем Ходиным.

«Компания «Металл Профиль» входит в число лучших переработчиков стали в мире. Всего здесь работают 1500 человек. Важно, что во время пандемии она не прекращала работу - материалы отсюда шли на возведение ковидных госпиталей. Прошлый год был непростым для бизнеса и экономики, поэтому мы со своей стороны поддерживаем компании, которые открывают новые рабочие места для жителей Подмосковья», – сказал Андрей Воробьёв.

Компания была основана в 1996 году, в ее структуру входят 18 заводов и более 80 офисов и представительств. «Металл Профиль» – ведущий производитель на территории России и СНГ стальных тонколистовых кровельных и стеновых материалов, систем вентилируемых фасадов, сэндвич-панелей, водосточных систем. За последние 18 лет переработано более 3,5 млн т стали.

Ключевые мощности расположены на территории Подмосковья. Дважды (в 2016 и 2017 годах) «Металл Профиль» получал субсидию из бюджета Московской области на создание инженерной инфраструктуры для новых промышленных предприятий на общую сумму около 115 млн руб.

«Пять лет назад был задуман проект по импортозамещению. Мы построили цех по холодной прокатке стали, потом - цех по горячему оцинкованию и попеременному покрытию. Но краску все равно покупали. Сегодня этот этап закрывается, теперь мы сможем производить покрытие, которое требуется, и удовлетворить потребности наших клиентов, – рассказал губернатору Игорь Ходин. – Во время пандемии, когда везде сокращали заработные платы, наша компания подняла ее на 12%. Сейчас организовали добровольную вакцинацию для всех работников предприятия в нашем медпункте».

Проектная мощность производства – свыше 6 тыс. т лакокрасочных материалов в год. Комплекс включает производственно-складское здание с административно-бытовым блоком, насосную, крытый склад технологических жидкостей-растворителей и смол в емкостях. На всех технологических стадиях производства предусмотрен многоступенчатый контроль с использованием современного лабораторного оборудования. На предприятии создано 115 рабочих мест, средняя заработная плата - 74 тыс. руб.

В дальнейшем руководство компании планирует построить энергоцентр и внедрить новую систему управления производством. Это даст возможность еще большему количеству жителей Лобни работать и профессионально развиваться в своем городе.

«Я уже почти год работаю в компании, практически рядом с домом – 15 минут ходьбы. По заработной плате здесь то же самое, что и в Москве, но не тратишь по 2 часа в транспорте», – рассказала сотрудница предприятия Алина Троилова.