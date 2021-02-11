Канал BBC World News лишился прав вещания на Китай

19:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регулятор КНР запретил вещание телеканала BBC World News на территории Китая. Как сообщил в четверг телеканал Си-джи-ти- эн, об этом говорится в заявлении китайского управления радио и телевидения.

Как отмечается в публикации, регулятор считает, что телеканал британской вещательной корпорации нарушает принцип достоверности и непредвзятости.