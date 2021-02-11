Санкции США против России за действия на Украине останутся в силе - миссия США при ООН
20:20 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая администрация США не собирается отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине. Об этом заявил в четверг политкоординатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер на заседании Совета Безопасности ООН, приуроченном к шестой годовщине подписания минских договоренностей.
"... Санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс", - сказал он.
Хантер также вновь обвинил РФ в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, хотя не привел каких- либо доказательств. "США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны", - добавил он.
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