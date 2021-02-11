Боррель: Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.

"Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет", - сказал он.