Боррель: Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет
21:15 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.
"Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет", - сказал он.
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