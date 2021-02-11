Мюнхенская конференция по безопасности пройдет он-лайн и будет идти всего несколько часов

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 пройдет в онлайн-формате 19 февраля; свое участие подтвердил президент США Джо Байден. Об этом сообщил в четверг агентству ДПА руководитель авторитетного форума Вольфганг Ишингер.

"Если американский президент принимает решение свою первую речь перед европейской публикой произнести в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, то это означает, что у него высокие ожидания по отношению к Германии в том, что касается трансатлантических отношений", - считает Ишингер.

Изначально конференция должна была пройти в период с 19 по 21 февраля, однако впоследствии была перенесена на неопределенный срок. Теперь принято решение организовать ее в виртуальном формате, форум продлится всего несколько часов.