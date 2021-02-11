Мюнхенская конференция по безопасности пройдет он-лайн и будет идти всего несколько часов
21:50 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 пройдет в онлайн-формате 19 февраля; свое участие подтвердил президент США Джо Байден. Об этом сообщил в четверг агентству ДПА руководитель авторитетного форума Вольфганг Ишингер.
"Если американский президент принимает решение свою первую речь перед европейской публикой произнести в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, то это означает, что у него высокие ожидания по отношению к Германии в том, что касается трансатлантических отношений", - считает Ишингер.
Изначально конференция должна была пройти в период с 19 по 21 февраля, однако впоследствии была перенесена на неопределенный срок. Теперь принято решение организовать ее в виртуальном формате, форум продлится всего несколько часов.
НОВОСТИ
- 22:13 11.02.2021
- Турция не откажется от ЗРК С-400 - представитель президента Эрдогана
- 21:15 11.02.2021
- Боррель: Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет
- 20:35 11.02.2021
- Зеленский: Минские соглашения надо разобрать на детали...
- 20:20 11.02.2021
- Санкции США против России за действия на Украине останутся в силе - миссия США при ООН
- 19:47 11.02.2021
- Канал BBC World News лишился прав вещания на Китай
- 19:36 11.02.2021
- Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни
- 19:20 11.02.2021
- За первую неделю февраля цены на бензин в РФ выросли в среднем на 15 коп/литр
- 19:10 11.02.2021
- ЕП принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце
- 18:55 11.02.2021
- Дискуссии в Контактной группе по Донбассу зашли в тупик - ОБСЕ
- 18:40 11.02.2021
- Зеленский съездил в Донбасс на передовую линию конфликта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать