Турция не откажется от ЗРК С-400 - представитель президента Эрдогана
22:13 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за 4 месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу", - подчеркнул представитель Эрдогана в интервью телеканалу ТРТ.
Новости
- 21:50 11.02.2021
- Мюнхенская конференция по безопасности пройдет он-лайн и будет идти всего несколько часов
- 21:15 11.02.2021
- Боррель: Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет
- 20:35 11.02.2021
- Зеленский: Минские соглашения надо разобрать на детали...
- 20:20 11.02.2021
- Санкции США против России за действия на Украине останутся в силе - миссия США при ООН
- 19:47 11.02.2021
- Канал BBC World News лишился прав вещания на Китай
- 19:36 11.02.2021
- Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни
- 19:20 11.02.2021
- За первую неделю февраля цены на бензин в РФ выросли в среднем на 15 коп/литр
- 19:10 11.02.2021
- ЕП принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце
- 18:55 11.02.2021
- Дискуссии в Контактной группе по Донбассу зашли в тупик - ОБСЕ
- 18:40 11.02.2021
- Зеленский съездил в Донбасс на передовую линию конфликта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать