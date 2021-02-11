Турция не откажется от ЗРК С-400 - представитель президента Эрдогана

22:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за 4 месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу", - подчеркнул представитель Эрдогана в интервью телеканалу ТРТ.