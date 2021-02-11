0
0
119
НОВОСТИ

Турция не откажется от ЗРК С-400 - представитель президента Эрдогана

22:13 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не намерена отказываться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за 4 месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу", - подчеркнул представитель Эрдогана в интервью телеканалу ТРТ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

21:50 11.02.2021
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет он-лайн и будет идти всего несколько часов
0
114
21:15 11.02.2021
Боррель: Пока не будет реализации Минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет
0
208
20:35 11.02.2021
Зеленский: Минские соглашения надо разобрать на детали...
0
246
20:20 11.02.2021
Санкции США против России за действия на Украине останутся в силе - миссия США при ООН
0
236
19:47 11.02.2021
Канал BBC World News лишился прав вещания на Китай
0
259
19:36 11.02.2021
Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни
0
261
19:20 11.02.2021
За первую неделю февраля цены на бензин в РФ выросли в среднем на 15 коп/литр
0
267
19:10 11.02.2021
ЕП принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце
0
312
18:55 11.02.2021
Дискуссии в Контактной группе по Донбассу зашли в тупик - ОБСЕ
0
338
18:40 11.02.2021
Зеленский съездил в Донбасс на передовую линию конфликта
0
360

Возврат к списку