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Взрыв произошел в супермаркете во Владикавказе, здание полностью разрушено - МВД

09:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в супермаркете "Магнит" во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сказали в пресс-службе. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной разрушений мог стать взрыв газовоздушной смеси.

Один человек мог оказаться под завалами после взрыва и полного обрушения здания супермаркета "Магнит" во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, на момент взрыва в здании находились несколько человек. Под завалами может оставаться один человек", - сказал источник.

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