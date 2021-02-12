Взрыв произошел в супермаркете во Владикавказе, здание полностью разрушено - МВД
09:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в супермаркете "Магнит" во Владикавказе, здание разрушено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина не известна", - сказали в пресс-службе. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной разрушений мог стать взрыв газовоздушной смеси.
Один человек мог оказаться под завалами после взрыва и полного обрушения здания супермаркета "Магнит" во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По предварительным данным, на момент взрыва в здании находились несколько человек. Под завалами может оставаться один человек", - сказал источник.
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