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НОВОСТИ

Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса - подсчеты ТАСС

09:20 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число вакцинировавшихся от нового коронавируса в мире превысило 159,3 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. Таким образом, доля привитых составляет уже более 2% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 млрд 795 млн человек по состоянию на середину 2020 года.

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