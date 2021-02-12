Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса - подсчеты ТАСС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число вакцинировавшихся от нового коронавируса в мире превысило 159,3 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. Таким образом, доля привитых составляет уже более 2% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 млрд 795 млн человек по состоянию на середину 2020 года.