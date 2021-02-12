Российские РЛС за неделю сопроводили 33 самолета-разведчика и 12 беспилотников у границ РФ
09:32 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 45 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 самолета-разведчика и 12 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.
"Из состава дежурных по ПВО сил выполнен, с целью недопущения нарушения границы РФ, один подъем истребителя", - отмечается в газете.
По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
В газете также отмечается, что в рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска дивизионные комплекты комплекса "Панцирь-С" и боевые машины десанта БМД-4М.
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