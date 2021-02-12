Российские РЛС за неделю сопроводили 33 самолета-разведчика и 12 беспилотников у границ РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 45 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 самолета-разведчика и 12 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнен, с целью недопущения нарушения границы РФ, один подъем истребителя", - отмечается в газете.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

В газете также отмечается, что в рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска дивизионные комплекты комплекса "Панцирь-С" и боевые машины десанта БМД-4М.