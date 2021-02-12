Трамп перенес коронавирус намного тяжелее, чем об этом сообщалось - NYT
10:00 12.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп перенес коронавирус намного тяжелее, чем об этом сообщалось общественности. Как пишет «Нью-Йорк таймс», американские власти и медики в октябре 2020-го опасались, что тогда еще президента США придется подключать к аппарату ИВЛ. Источники издания сообщают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», уровень кислорода в его крови был понижен, были зафиксированы признаки «инфильтрации легких». При этом в госпитале Трамп пролежал всего 3 дня. Эхо Москвы
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