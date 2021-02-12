В РФ могут измениться телефонные коды для междугородних и международных звонков

10:05 Источник: Известия

В России с 2025 года для звонков внутри региона, мобильных и междугородних нужно будет набирать код 0 вместо 8, а при международных звонках — 00 вместо 8-10. Соответствующий проект подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, приказ «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации» опубликован в четверг, 11 февраля, на портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что формат 0 и 00 рекомендован Международным союзом электросвязи. При этом с 2025 по 2028 годы планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках, для которого потребуется набор национального номера. Сейчас в России действует открытый план, для которого при внутригородских соединениях используется пяти-, шести- или семизначный номер без кода города. Известия