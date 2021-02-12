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НОВОСТИ

WP назвала предполагаемого организатора штурма Капитолия

10:20 12.02.2021 Источник: Известия

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) и разведки ВМС США Томас Эдвард Колдуэлл мог быть одним из ключевых организаторов штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные расследования.

По данным следствия, 66-летний Колдуэлл организовал группу «тренированных бойцов» и контактировал с такими военизированными организациями, как Proud Boys, Oath Keepers и Three Percenters. Утверждается, что Колдуэлл за несколько недель до штурма использовал свой опыт работы в спецслужбах для «планирования актов насилия», включая возможное задействование снайперов и обустройство склада оружия в лодке на реке Потомак.

Прокуратура уже попросила федеральный суд выдать ордер на арест Колдуэлла. Его адвокат заявляет о невиновности своего клиента.

Газета отмечает, что согласно данным ФБР, пять обвиняемых, штурмовавших Капитолий в специальных шлемах и жилетах, были связаны с ультраправой группировкой Proud Boys.

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.  Известия

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