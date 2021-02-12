0
0
145
НОВОСТИ

Небензя объяснил постпреду Германии, кто оккупировал Украину

10:32 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил германскому коллеге Кристофу Хойсгену, что Украина сама ведет войну на своей территории.

"Кристоф играл понятиями "кто кого оккупирует": Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию?" - сказал Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

"На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Российский постпред также напомнил Хойсгену, который затронул тему Будапештского меморандума, что, согласно документу, "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения".

Свое выступление Хойсген во многом посвятил критике действий России. В частности, он заявил, что "Россия вторглась на территорию Украины и захватила Крым".

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 12.02.2021
Почти 20% россиян уверены в избыточности коронавирусных ограничений - опрос
0
18
11:05 12.02.2021
Спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по России - глава СВР
0
53
11:00 12.02.2021
Кигим сменил Топилина на посту главы ПФР
0
88
10:20 12.02.2021
WP назвала предполагаемого организатора штурма Капитолия
0
157
10:05 12.02.2021
В РФ могут измениться телефонные коды для междугородних и международных звонков
0
166
10:00 12.02.2021
Трамп перенес коронавирус намного тяжелее, чем об этом сообщалось - NYT
0
176
09:32 12.02.2021
Российские РЛС за неделю сопроводили 33 самолета-разведчика и 12 беспилотников у границ РФ
0
198
09:20 12.02.2021
Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса - подсчеты ТАСС
0
197
09:05 12.02.2021
Максим Топилин покидает пост главы ПФР
0
261
09:00 12.02.2021
Взрыв произошел в супермаркете во Владикавказе, здание полностью разрушено - МВД
0
255

Возврат к списку