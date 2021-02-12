Кигим сменил Топилина на посту главы ПФР
11:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.
"Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении. - Максим Топилин освобожден от этой должности".
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