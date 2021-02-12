0
0
76
НОВОСТИ

Кигим сменил Топилина на посту главы ПФР

11:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении. - Максим Топилин освобожден от этой должности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 12.02.2021
Почти 20% россиян уверены в избыточности коронавирусных ограничений - опрос
0
18
11:05 12.02.2021
Спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по России - глава СВР
0
53
10:32 12.02.2021
Небензя объяснил постпреду Германии, кто оккупировал Украину
0
157
10:20 12.02.2021
WP назвала предполагаемого организатора штурма Капитолия
0
157
10:05 12.02.2021
В РФ могут измениться телефонные коды для междугородних и международных звонков
0
166
10:00 12.02.2021
Трамп перенес коронавирус намного тяжелее, чем об этом сообщалось - NYT
0
176
09:32 12.02.2021
Российские РЛС за неделю сопроводили 33 самолета-разведчика и 12 беспилотников у границ РФ
0
198
09:20 12.02.2021
Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса - подсчеты ТАСС
0
197
09:05 12.02.2021
Максим Топилин покидает пост главы ПФР
0
261
09:00 12.02.2021
Взрыв произошел в супермаркете во Владикавказе, здание полностью разрушено - МВД
0
255

Возврат к списку