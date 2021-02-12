Спецслужбам регулярно поступают сигналы о планах террористов по России - глава СВР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна достаточно надежно защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из РФ или граничащих с ней стран.

"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью. Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - заявил глава СВР.