Почти 20% россиян уверены в избыточности коронавирусных ограничений - опрос
11:20 12.02.2021 Источник: Интерфакс
Почти каждый пятый гражданин РФ (18%) придерживается мнения, что принимаемые российским правительством меры для сохранения здоровья населения в период пандемии коронавируса, являются избыточными, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
В свою очередь, как показывают результаты исследования, 28% сограждан считают, что меры недостаточны, среди россиян в возрасте 25-34 лет такого мнения придерживается каждый третий (32%).
Также сообщается, что 32% опрошенных считают меры, принимаемые властями, достаточными.
Опрос был проведен 4-9 февраля 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 541 населённом пункте, во всех федеральных округах.
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