Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов
12:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Охранник супермаркета "Магнит" во Владикавказе живым извлечен из-под завалов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Мужчине помогли выбраться из-под завалов. Он живой. Передан врачам скорой помощи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что больше под завалами, по предварительным данным, никого нет.
Утром в пятницу на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит". Здание полностью разрушено. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, пострадал один человек - охранник. Причиной разрушению супермаркета стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадавших среди прохожих и жильцов жилых домов вблизи супермаркета нет. На месте происшествия работают 120 человек и 25 единиц техники, в том числе кинологи МЧС России. В готовности аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в составе 100 человек и 5 единиц техники.
Супермаркет расположен в спальном районе Владикавказа.
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