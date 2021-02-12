В России выявили 15 089 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 089, до 4 042 837. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших, согласно данным штаба, составил около 0,38%.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 720. Всего уже выздоровели 3 559 142 человека. Их доля, согласно данным штаба, возросла до 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 553 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,96%, следует из данных штаба.