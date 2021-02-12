В московский штаб Навального вновь пришли с обыском

12:05 Источник: Эхо Москвы

В московский штаб Навального снова с обыском пришли силовики. Единственному находившемуся в офисе сотруднику было сказано, что поступила жалоба на то, что здесь, якобы, печатается порнография. По сведениям интернет-издания «Медиазона», полицейские изымают агитационные листовки. На место экстренно прибыл адвокат Владимир Воронин. Здесь же съемочная группа НТВ. Эхо Москвы