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НОВОСТИ

В московский штаб Навального вновь пришли с обыском

12:05 12.02.2021 Источник: Эхо Москвы

В московский штаб Навального снова с обыском пришли силовики. Единственному находившемуся в офисе сотруднику было сказано, что поступила жалоба на то, что здесь, якобы, печатается порнография. По сведениям интернет-издания «Медиазона», полицейские изымают агитационные листовки. На место экстренно прибыл адвокат Владимир Воронин. Здесь же съемочная группа НТВ.  Эхо Москвы

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