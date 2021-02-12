Задержаны еще двое участников нападения Басаева на Дагестан в 1999 году
12:20 12.02.2021 Источник: Интерфакс
ФСБ сообщает о задержании двух жителей Ставрополья, причастных к нападению боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.
"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 г.р., и Авезова Арифуллы, 1971 г.р., не понесших за это уголовного наказания. Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии Терекбаев и Авезов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия",- сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанным будет предъявлено обвинение по статьям УК "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих).
"Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются",- сказали в спецслужбе.
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