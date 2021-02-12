0
0
158
НОВОСТИ

Навальный в суде отказался извиняться перед внуком ветерана

13:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный в пятницу в суде заявил, что не будет извиняться перед внуком ветерана Игната Артеменко, в клевете на которого его обвиняют, передает корр. ТАСС.

"Никто перед тобой, бессовестный человек, торгующий своим дедушкой, извиняться не будет. Здесь у всех дедушки воевали", - заявил Навальный, обращаясь к внуку ветерана Игорю Колесникову. По мнению Навального, ветеран не писал заявления о возбуждении уголовного дела, и оно было инициировано его внуком якобы из корыстных побуждений.

Колесников в свою очередь ответил, что ожидал от Навального уважительного отношения, а вместо этого он сыплет оскорблениями. "Вы вертитесь, как уж на сковородке. Могли бы просто извиниться, чтобы хоть как-то исправить сделанное", - сказал он.

Навальный в ходе заседания в пятницу получил от суда больше 10 замечаний. Суд предупредил его о возможном удалении из зала суда.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 12.02.2021
Россия готова к разрыву с ЕС, если он его инициирует - МИД РФ
0
42
14:00 12.02.2021
ЦБ РФ на первом в 2021 г. заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
0
68
13:40 12.02.2021
Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади
0
122
13:32 12.02.2021
Доходность размещения пенсионных средств "молчунов" в 2020 г. превысила инфляцию
0
109
13:20 12.02.2021
На повестке дня нет вопроса, что Путин возглавит список ЕР на выборах в Думу - Песков
0
136
13:05 12.02.2021
Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников
0
139
12:32 12.02.2021
В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества
0
171
12:20 12.02.2021
Задержаны еще двое участников нападения Басаева на Дагестан в 1999 году
0
217
12:05 12.02.2021
В московский штаб Навального вновь пришли с обыском
0
246
12:00 12.02.2021
Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов
0
238

Возврат к списку