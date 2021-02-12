Навальный в суде отказался извиняться перед внуком ветерана
13:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блогер Алексей Навальный в пятницу в суде заявил, что не будет извиняться перед внуком ветерана Игната Артеменко, в клевете на которого его обвиняют, передает корр. ТАСС.
"Никто перед тобой, бессовестный человек, торгующий своим дедушкой, извиняться не будет. Здесь у всех дедушки воевали", - заявил Навальный, обращаясь к внуку ветерана Игорю Колесникову. По мнению Навального, ветеран не писал заявления о возбуждении уголовного дела, и оно было инициировано его внуком якобы из корыстных побуждений.
Колесников в свою очередь ответил, что ожидал от Навального уважительного отношения, а вместо этого он сыплет оскорблениями. "Вы вертитесь, как уж на сковородке. Могли бы просто извиниться, чтобы хоть как-то исправить сделанное", - сказал он.
Навальный в ходе заседания в пятницу получил от суда больше 10 замечаний. Суд предупредил его о возможном удалении из зала суда.
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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