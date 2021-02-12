13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников.

"Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в Минтруд по организациям вашего ведения и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации", - сказал глава кабмина на заседании правительства в пятницу.