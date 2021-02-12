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Доходность размещения пенсионных средств "молчунов" в 2020 г. превысила инфляцию

13:32 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходность от размещения средств "молчунов" - клиентов Пенсионного фонда России - в 2020 году по расширенному портфелю составила 6,87%, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 7,95%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ, крупнейшего участника рынка накоплений. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2020 года составила 4,91%.

"Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ раскрыла результаты инвестирования накоплений граждан: по итогам 2020 года по расширенному портфелю обеспечена доходность 6,87%, по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 7,95%", - отмечается в сообщении ВЭБ.

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