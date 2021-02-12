Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади
13:40 12.02.2021
Представители профильной комиссии московской Общественной палаты 16 февраля планируют обсудить необходимость установки памятника на Лубянской площади. По словам заместителя председателя столичной Общественной палаты Алексея Венедиктова, на заседание приглашён главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, руководитель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский. "Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение в мэрию", - отметил Венедиктов.
По его словам при обсуждении важно учесть мнение москвичей.
Напомним, с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратился ряд писателей и блогеров, а так же руководство "Офицеров России".
Новости
- 14:12 12.02.2021
- Россия готова к разрыву с ЕС, если он его инициирует - МИД РФ
- 14:00 12.02.2021
- ЦБ РФ на первом в 2021 г. заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
- 13:32 12.02.2021
- Доходность размещения пенсионных средств "молчунов" в 2020 г. превысила инфляцию
- 13:20 12.02.2021
- На повестке дня нет вопроса, что Путин возглавит список ЕР на выборах в Думу - Песков
- 13:05 12.02.2021
- Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников
- 13:00 12.02.2021
- Навальный в суде отказался извиняться перед внуком ветерана
- 12:32 12.02.2021
- В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества
- 12:20 12.02.2021
- Задержаны еще двое участников нападения Басаева на Дагестан в 1999 году
- 12:05 12.02.2021
- В московский штаб Навального вновь пришли с обыском
- 12:00 12.02.2021
- Охранника супермаркета во Владикавказе достали живым из-под завалов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать