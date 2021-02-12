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НОВОСТИ

Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади

13:40 12.02.2021

Представители профильной комиссии московской Общественной палаты 16 февраля планируют обсудить необходимость установки памятника на Лубянской площади. По словам заместителя председателя столичной Общественной палаты Алексея Венедиктова, на заседание приглашён главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, руководитель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский. "Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение в мэрию", - отметил Венедиктов.

По его словам при обсуждении важно учесть мнение москвичей.

Напомним, с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратился ряд писателей и блогеров, а так же руководство "Офицеров России".

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