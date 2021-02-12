ЦБ РФ на первом в 2021 г. заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на первом в 2021 году заседании в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщается в пресс- релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены", - указывает ЦБ.