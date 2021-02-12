Россия готова к разрыву с ЕС, если он его инициирует - МИД РФ
14:12 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском дипведомстве.
"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - пояснили в дипведомстве.
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