Женщина попыталась убить трех детей в Новой Москве, оставив их в лесу раздетыми на морозе
14:32 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщина попыталась убить трех своих детей, оставив их раздетыми в лесополосе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице", - сказала Иванова.
Это увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. "Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", - сообщила Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).
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