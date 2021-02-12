0
0
154
НОВОСТИ

Женщина попыталась убить трех детей в Новой Москве, оставив их в лесу раздетыми на морозе

14:32 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина попыталась убить трех своих детей, оставив их раздетыми в лесополосе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице", - сказала Иванова.

Это увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. "Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", - сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 12.02.2021
У большинства семейных пар в России общий бюджет - исследование
0
71
15:12 12.02.2021
Справороссы предложили лишать свободы на срок до 10 лет за организацию попрошайничества
0
98
15:00 12.02.2021
Строительство "Северного потока - 2" будет возобновлено на следующей неделе - "Шпигель"
0
116
14:12 12.02.2021
Россия готова к разрыву с ЕС, если он его инициирует - МИД РФ
0
218
14:00 12.02.2021
ЦБ РФ на первом в 2021 г. заседании сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
0
202
13:40 12.02.2021
Общественная палата Москвы обсудит установку памятника на Лубянской площади
0
278
13:32 12.02.2021
Доходность размещения пенсионных средств "молчунов" в 2020 г. превысила инфляцию
0
195
13:20 12.02.2021
На повестке дня нет вопроса, что Путин возглавит список ЕР на выборах в Думу - Песков
0
226
13:05 12.02.2021
Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников
0
216
13:00 12.02.2021
Навальный в суде отказался извиняться перед внуком ветерана
0
277

Возврат к списку