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Строительство "Северного потока - 2" будет возобновлено на следующей неделе - "Шпигель"

15:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по строительству газопровода "Северный поток - 2", прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе. Об этом сообщило в пятницу издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что на минувших выходных судно "Фортуна" завершило морские испытания и начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Однако оно проложило всего несколько сотен метров трубопровода и вынуждено было прекратить работы из-за шторма и холодного фронта.

"Непогода остановила "Северный поток - 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет", - пишет "Шпигель". Цель - завершить строительство газопровода до конца текущего года, отметило издание.

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