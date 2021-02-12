Справороссы предложили лишать свободы на срок до 10 лет за организацию попрошайничества

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции справоросссов Михаил Емельянов в пятницу внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственность за повторную организацию занятия попрошайничеством. Текст размещен в думской электронной базе, правительство инициативу не поддержало.

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей, согласно которой организация попрошайничества лицами, ранее уже привлекавшимися за это к ответственности, наказывается штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, с угрозой насилия, его применением или с привлечением несовершеннолетних, то за это может последовать лишение свободы на срок до шести лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Если попрошайничество было организовано с привлечением детей и подростков младше 14 лет, то срок лишения свободы составит от трех до десяти лет "с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового".

Помимо этого, справороссы в пятницу внесли законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Депутаты предложили установить, что "деяния, направленные на организацию занятия попрошайничеством, если лицо ранее не привлекалось к ответственности за их совершение, влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток".

В пояснительной записке авторы указывают, что "в настоящий момент законодательство не содержит ответственности за указанные деяния, чем пользуются недобросовестные лица, эксплуатирующие наименее защищенных граждан путем понуждения" их к занятию попрошайничеством. По их словам, фактически речь идет о заключении "таких людей в некую форму рабства, при которой человек осуществляет попрошайничество, доходы от которого изымаются его организаторами".