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НОВОСТИ

У большинства семейных пар в России общий бюджет - исследование

15:32 12.02.2021 Источник: Известия

НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» спросили россиян о том, как их семьи распоряжаются деньгами и считают ли они важным делать совместные накопления. Большинство граждан (76%) заявили, что в их семьях ведется общий бюджет. Еще 11% признались, что он смешанный: деньги на совместные расходы они отправляют в общий котел, но средства сверх этого оставляют себе на личные нужды. Полностью раздельный бюджет у россиян не востребован, доля предпочитающих такой способ составляет лишь 2%. Ситуации, когда семью содержит исключительно муж (3%) или жена (0,4%) также встречаются редко.  Известия

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