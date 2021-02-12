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НОВОСТИ

Экономика РФ может восстановиться до допандемического уровня к концу 2021 г. - Набиуллина

16:12 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста российской экономики могут достичь допандемического уровня к концу 2021 г. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 г., а не к середине 2022 г., как мы ранее предполагали", - сказала она.

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