Экономика РФ может восстановиться до допандемического уровня к концу 2021 г. - Набиуллина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста российской экономики могут достичь допандемического уровня к концу 2021 г. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 г., а не к середине 2022 г., как мы ранее предполагали", - сказала она.