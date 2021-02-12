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Католическое издание отмечает 5-ю годовщину встречи Папы и патриарха выходом своего журнала на русском языке

16:32 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историческая встреча Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе ровно пять лет назад стала символом не только экуменического диалога, но и единства христианского мира. Об этом сказал в пятницу в беседе с корр. ТАСС директор католического издания La Civilta Cattolica падре Антонио Спадаро по случаю начала работы сайта журнала на русском языке.

Как он пояснил, дата выбрана неслучайно и приурочена к пятилетней годовщине встречи. "Встреча между Папой Франциском и патриархом Кириллом имела невероятное значение с экуменической точки зрения, она стала импульсом для дальнейшего сближения, и наш проект - тоже как продолжение этого пути. Сам факт, что встречаются два наиболее важных христианских лидера, это знак не только для экуменического диалога, но и для всего мира, символ единства христианства, примирения. Еще более чем теологические мотивы к ней подталкивали диалог и стремление ответить вызову истории", - считает Спадаро. Он подчеркнул, что выход на русском языке его журнала - крайне важный этап. "Это позволяет быть представленными в огромном культурном пространстве, не только делиться нашими идеями, но и слушать другие. Это общение должно быть использовано как мост для обмена идеями", - добавил собеседник агентства.

Он рассказал, что старейшее католическое издание, которое начали издавать иезуиты по поручению Папы Римского Пия IX в 1850 году, с 2017 года изменилось и вышло на международный уровень. "У нас 15 корреспондентов, которые пишут со всех континентов. Сейчас это многосторонний и многоязычный проект. На русский будут переводиться статьи с разных языков, на которых пишутся статьи для издания, как и статьи на русском будут переводиться для изданий на других языках", - рассказал падре Спадаро. Журнал в электронной или печатной версии выходит уже на семи языках: итальянском, английском, французском, испанском, китайском, японском и корейском. Как уточнил Спадаро, на китайском La Civilta Cattolica выходит с апреля прошлого года, на японском с ноября - спустя год после визита Папы Франциска в Японию.

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