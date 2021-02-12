Эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был "съеден" ростом цен на жилье - ЦБ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был "съеден" повышением цен на жилье, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс- конференции.

"Со временем, в силу того, что предложение не поспевало за спросом, который развивался ускоренно, даже ажиотажно, у нас это вылилось в повышение цен. По нашей оценке, к январю практически, если говорить о доступности жилья, весь эффект от снижения ставки был съеден с повышением цен на жилье", - сказала Набиуллина.