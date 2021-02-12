В ГД прокомментировали показ на турецком ТВ карты страны с рядом территорий РФ в составе
17:40 12.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ГД напомнили Стамбулу о проигранных войнах после показа по ТВ карты Турции будущего с Кавказом в составе. Государственный телеканал TRT1 показал изображение территорий, которые якобы «должны войти в состав республики» к 2050 году.
В частности, в зарубежной программе речь шла о южных регионах России — это Крым, Ставропольский, Краснодарский края, Астраханская и Саратовская области, Чувашия, Дагестан, Чечня и другие. Их изобразили в составе некого нового государства.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью радиостанции «Говорит Москва» обратил внимание, что у Турции есть мысли о воссоздании Османской империи. Он предупредил республику об опасности намёков на отсоединение части территорий от России.
«Это история не нова. Воссоздание некой Османской империи — такие мысли, наверное, есть у турецкого руководства. Я не думаю, что они силовым методом попытаются присоединить к себе. В умах как раз такие мысли есть. Телеканал эти мысли показал на карте.
Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта РФ. По поводу других регионов на Северном Кавказе – на чужой вершок не надо разевать роток. Пусть изучат историю Российской империи, СССР, историю современной России. Все войны с любыми намерениями против нашей страны, как правило, заканчивались парадом в столице побеждённого врага. Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют».
Красов отметил, что это не официальная позиция Турции, сейчас наши страны находятся в партнёрских отношениях. Как сообщают «Вести.Крым», кроме российских южных территорий, турецкий канал включил в состав новой республики Армению, Грецию, Кипр, Грузию, Абхазию, Южную Осетию, Азербайджан Египет, Ливию, часть Средней Азии и Аравийский полуостров.
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