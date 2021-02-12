Иностранцев, отказавшихся сдавать тест на коронавирус при въезде смогут выдворять из Норвегии

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Норвегии смогут выдворять иностранцев, которые отказываются соблюдать карантинные правила и, среди прочего, проходить обязательный тест на коронавирус при въезде в страну. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба норвежского правительства.



"Правительство сегодня ввело юридические основания для выдворения иностранцев, нарушающих правила обязательного тестирования и регистрации, прописанные в законодательном предписании по коронавирусу", - говорится в сообщении. По словам министра юстиции и общественной безопасности Моники Мэланн, "выдворение может произойти быстро после рассмотрения дела по упрощенной процедуре". При этом исключение из нового правила будет сделано для иностранцев, проживающих в Норвегии, просителей убежища и случаев, когда есть веские причины, препятствующие выдворению из страны



Ранее правительство сообщило, что с 15 февраля в Норвегии начнет работать Центр по контролю за соблюдением карантинных правил въезжающими. Он будет контактировать с прибывшими в Норвегию с помощью текстовых сообщений и по телефону. На первом этапе он будет информировать их о правилах соблюдения карантина и тестировании, а с 1 марта также станет сообщать медикам в коммунах и в трудовую инспекцию о подозрениях в нарушении карантинных правил. Сотрудники центра будут обслуживать въезжающих в страну на шести языках, включая русский.



