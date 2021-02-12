За участие в экстремистской организации суд арестовал члена секты "Свидетели Иеговы"
19:15 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля в отношении Александра Серебрякова, обвиняемого по ч. 2 ст. 282.2 ("Участие в религиозном объединении, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности")", - сказали в суде. Там не уточнили иных данных о личности обвиняемого, но источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет о члене "Свидетелей Иеговы".
Ранее в СК РФ по Москве ТАСС сообщили, что в городе задержан ряд организаторов и участников движения "Свидетели Иеговы", следователи совместно с сотрудниками МВД России, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии провели обыски по 16 адресам проживания участников организации в столице.
Уголовное дело возбуждено следственным управлением СК по Северному административному округу Москвы по ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Основанием для его возбуждения послужили материалы об организации в Москве деятельности управленческого центра движения "Свидетели Иеговы" в России, признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией.
Как пояснили в СК, с сентября 2017 года по настоящее время на севере Москвы была организована работа подразделения "Свидетелей Иеговы". Конспиративные сборы проходили в квартире на улице Дыбенко, где последователи движения изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", а организаторы проводили и онлайн-собрания по видеосвязи.
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