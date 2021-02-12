На будущей неделе будет опубликован доклад об итогах миссии по коронавирусу в Китай - ВОЗ
20:15 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Эксперты работают сейчас над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на будущей неделе, а полный окончательный доклад будет опубликован в ближайшие недели", - отметил он.
По словам главы ВОЗ, "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения". "Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответа на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса COVID-19", - сказал Гебрейесус. Он подчеркнул, что миссия дала возможность "лучше понять ранние дни пандемии" и выявила "области для дальнейшего анализа и исследований".
Гендиректор сообщил, что четвертую неделю подряд в мире наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом, а смертность снижается вторую неделю подряд. "Судя по всему, это снижение обусловлено тем, что страны более тщательно выполняют меры в сфере общественного здравоохранения", - предположил он. Назвав складывающуюся эпидемиологическую ситуацию "обнадеживающей", глава ВОЗ вместе с тем призвал не поддаваться "самоуспокоенности". "Сейчас не время для стран ослаблять меры", - констатировал он.
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.
Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".
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