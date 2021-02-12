Во Франции будут опубликованы низданные рукописи Марселя Пруста

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое издание рукописей Марселя Пруста, раскрывающих новые грани его знаменитого цикла романов "В поисках утраченного времени", будет опубликовано во Франции в марте. Об этом сообщает в пятницу один из старейших издательских домов Парижа Gallimard ("Галлимар").



"Святой Грааль" Пруста - [рукопись] "Семьдесят пять листов" очень большого формата - стала легендарной", - гласит описание к книге, выход которой намечен на 18 марта. - Единственный намек на ее существование долгое время содержался лишь в предисловии к его роману "Против Сент- Бёва" (1908-1909 годы) от редактора Бернара де Фаллуа в издании 1954 года".



Эти "Семьдесят пять страниц", написанные предположительно в 1908 году, хранились у де Фаллуа, однако в 1962 году он не передал их в Национальную библиотеку Франции, в отличие от других документов знаменитого писателя. О рукописи стало известно уже после его смерти в 2018 году. Этот документ, как утверждает Gallimard, является "важной частью пазла" и представляет собой "самую раннюю версию" цикла романов "В поисках утраченного времени".



"Ключи для чтения, которые оставил там писатель, позволяют получить доступ к первозданному прустовскому шифру", - гласит коммюнике. Редактором этого издания, согласно описанию, выступает научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) Натали Морьяк, которая специализируется на творчестве Пруста и является правнучкой его брата Робера. Написание предисловия доверили биографу Пруста и профессору парижской Сорбонны Жан-Иву Тадье.



В 2019 году издательство "Фаллуа" опубликовало сборник неизвестных ранее рассказов Пруста "Таинственный корреспондент и другие неизданные новеллы" (Le Mystrieux Correspondant et autres nouvelles indites). Он состоит из девяти рассказов, которые Пруст планировал опубликовать в сборнике "Утехи и дни" 1896 года, однако отказался от этой идеи по неизвестным причинам. Как сообщили корр. ТАСС в издательстве, эта книга должна появиться в России в течение ближайших полутора лет, соответствующий контракт уже подписан с московским издательством "Текст".



