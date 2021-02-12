Сторона защиты назвала импичмент Трампа актом "политической мести"
22:15 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Статья импичмента <...> - это несправедливый и явно неконституционный акт политической мести. <...> Это ужасное нарушение конституции еще больше разделяет нашу страну, когда мы должны пытаться объединиться вокруг общих приоритетов. Как и любая другая политически мотивированная охота на ведьм, которой занимались левые в последние четыре года, этот импичмент полностью оторван от фактов, свидетельств и интересов американского народа. Сенат должен быстро и решительно проголосовать за то, чтобы его отклонить", - сказал представляющий интересы Трампа адвокат Майкл ван дер Вин.
Процесс в рамках импичмента в отношении Трампа идет в Сенате четвертый день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу началось выступление стороны защиты.
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