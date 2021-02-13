Под завалами взорвавшегося ТЦ в Владикавказе никого не обнаружили
09:50 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Работы на месте взрыва не прекращались. К счастью, под завалами никто не обнаружен. Обошлось без жертв. Продолжаются работы по расчистке", - сказал Томаев, которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее в ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что спасатели начали разбор завалов в подвальном помещении здания.
В пятницу утром на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в торговом центе, в здании которого находился супермаркет "Магнит". Возбуждено уголовное дело по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности. В МВД по республике исключили версию теракта.
Трехэтажное здание полностью разрушено. По данным местных властей, предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.
Среди выживших - ювелир, работавший на третьем этаже здания, помощь медиков ему не потребовалась.
НОВОСТИ
- 10:20 13.02.2021
- Пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из ЕС в США в ближайшее время не отменять
- 10:10 13.02.2021
- В Москве в субботу ожидаются метель, снежные заносы и до 12 градусов мороза
- 09:40 13.02.2021
- Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы оценивается в 9 из возможных 10 баллов
- 09:30 13.02.2021
- Закон о штрафах за несоблюдение мер борьбы с коронавирусом вступил в силу в Японии
- 22:15 12.02.2021
- Сторона защиты назвала импичмент Трампа актом "политической мести"
- 21:15 12.02.2021
- Во Франции будут опубликованы низданные рукописи Марселя Пруста
- 20:15 12.02.2021
- На будущей неделе будет опубликован доклад об итогах миссии по коронавирусу в Китай - ВОЗ
- 19:15 12.02.2021
- За участие в экстремистской организации суд арестовал члена секты "Свидетели Иеговы"
- 18:20 12.02.2021
- Иностранцев, отказавшихся сдавать тест на коронавирус при въезде смогут выдворять из Норвегии
- 17:40 12.02.2021
- В ГД прокомментировали показ на турецком ТВ карты страны с рядом территорий РФ в составе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать