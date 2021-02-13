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Под завалами взорвавшегося ТЦ в Владикавказе никого не обнаружили

09:50 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели не обнаружили никого под завалами взорвавшегося торгового центра во Владикавказе. Об этом сообщил в субботу заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

"Работы на месте взрыва не прекращались. К счастью, под завалами никто не обнаружен. Обошлось без жертв. Продолжаются работы по расчистке", - сказал Томаев, которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее в ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что спасатели начали разбор завалов в подвальном помещении здания.

В пятницу утром на улице Гагкаева во Владикавказе произошел взрыв в торговом центе, в здании которого находился супермаркет "Магнит". Возбуждено уголовное дело по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности. В МВД по республике исключили версию теракта.

Трехэтажное здание полностью разрушено. По данным местных властей, предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.

Среди выживших - ювелир, работавший на третьем этаже здания, помощь медиков ему не потребовалась.

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