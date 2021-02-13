Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы оценивается в 9 из возможных 10 баллов

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на дорогах Москвы к 09:00 субботы оценивается в 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".



Движение затруднено местами на Садовом кольце, некоторых бульварах, на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах города, а также юго-востоке, юго-западе и северо- западе МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.



Накануне, 12 февраля, 10-балльные заторы на дорогах столицы сохранялись почти 3 часа.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине дня в четверг, может продлиться до 14 февраля.



ЦОДД напоминает водителям, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и помнить о более длинном тормозном пути. Жителей столицы просят тщательнее планировать маршруты, используя различные виды транспорта, особенно в пиковые часы, что должно предотвратить серьезные заторы, а также позволить быстрее ликвидировать последствия снегопада коммунальным службам.



