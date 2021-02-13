Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы оценивается в 9 из возможных 10 баллов
09:40 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение затруднено местами на Садовом кольце, некоторых бульварах, на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах города, а также юго-востоке, юго-западе и северо- западе МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.
Накануне, 12 февраля, 10-балльные заторы на дорогах столицы сохранялись почти 3 часа.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине дня в четверг, может продлиться до 14 февраля.
ЦОДД напоминает водителям, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и помнить о более длинном тормозном пути. Жителей столицы просят тщательнее планировать маршруты, используя различные виды транспорта, особенно в пиковые часы, что должно предотвратить серьезные заторы, а также позволить быстрее ликвидировать последствия снегопада коммунальным службам.
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