В Москве в субботу ожидаются метель, снежные заносы и до 12 градусов мороза

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 19 градусов.



Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи с непогодой 13 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.



В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 22 градуса.



