В Москве в субботу ожидаются метель, снежные заносы и до 12 градусов мороза
10:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 19 градусов.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи с непогодой 13 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов мороза. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 22 градуса.
НОВОСТИ
- 10:20 13.02.2021
- Пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из ЕС в США в ближайшее время не отменять
- 09:50 13.02.2021
- Под завалами взорвавшегося ТЦ в Владикавказе никого не обнаружили
- 09:40 13.02.2021
- Из-за снегопада ситуация на дорогах Москвы оценивается в 9 из возможных 10 баллов
- 09:30 13.02.2021
- Закон о штрафах за несоблюдение мер борьбы с коронавирусом вступил в силу в Японии
- 22:15 12.02.2021
- Сторона защиты назвала импичмент Трампа актом "политической мести"
- 21:15 12.02.2021
- Во Франции будут опубликованы низданные рукописи Марселя Пруста
- 20:15 12.02.2021
- На будущей неделе будет опубликован доклад об итогах миссии по коронавирусу в Китай - ВОЗ
- 19:15 12.02.2021
- За участие в экстремистской организации суд арестовал члена секты "Свидетели Иеговы"
- 18:20 12.02.2021
- Иностранцев, отказавшихся сдавать тест на коронавирус при въезде смогут выдворять из Норвегии
- 17:40 12.02.2021
- В ГД прокомментировали показ на турецком ТВ карты страны с рядом территорий РФ в составе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать