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НОВОСТИ

Пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из ЕС в США в ближайшее время не отменять

10:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая администрация США приняла решение в ближайшее время не отменять введенные ранее таможенные пошлины на импортируемые из Европы вино, сыр и другие продукты питания. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе аппарата представителя США на торговых переговорах.

В нем отмечается, что американские власти "согласны с тем, что в настоящее время нет необходимости пересматривать" введенные администрацией 45-го президента Дональда Трампа тарифы. При этом в документе подчеркивается, что аппарат американского торгпреда "продолжит рассмотрение действий, предпринятых в ходе расследования", которое привело к введению пошлин в 2019 году.

Американский ресторанный бизнес, которому последствия пандемии нового коронавируса нанесли серьезный ущерб, просил власти отменить данные тарифы. Европейские власти также неоднократно призывали Вашингтон отменить пошлины на товары из ЕС.

В октябре 2019 года Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести меры в размере почти 7,5 млрд долларов в год на товары и услуги стран Евросоюза, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus ("Эрбас"). Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Под американские меры, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты. Кроме того, пошлины затрагивают французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран - членов ЕС.

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