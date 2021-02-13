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На базе 4 российских вузов создадут центры повышения финансовой грамотности населения

12:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения. Об этом говорится в сообщении пресс- службы правительства, распространенном в субботу.

"На базе четырех крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения", - следует из сообщения.

В перечень вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", Финансовый университет при правительстве РФ.

Уточняется, что центры будут заниматься разработкой методических материалов по финансовой грамотности и повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов.

Создание таких центров предусмотрено стратегией повышения финансовой грамотности населения в РФ, которая была принята 25 сентября 2017 года. Документ нацелен на увеличение численности финансово образованных граждан. Это первый стратегический документ подобного масштаба в сфере финансовой грамотности в РФ, который обеспечит координацию и системное партнерство между всеми заинтересованными участниками - федеральными и региональными властями, бизнес- сообществом, педагогическим сообществом.

Минфин РФ и ЦБ прорабатывают включение финансовой грамотности в нацпроекты. Решение было принято 28 декабря на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы.

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