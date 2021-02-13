В рамках спора о смежных правах Google выплатит $76 млн группе французских СМИ
11:40 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два документа, оказавшиеся в распоряжении агентства, включают рамочное соглашение, по которому Google готова выплачивать в общей сложности 22 млн долларов в год группе из 121 национального и местного французского новостного издания после подписания индивидуального лицензионного соглашения с каждым из них. Второй документ - это мировое соглашение, по которому Google соглашается выплатить 10 миллионов долларов той же группе издателей в обмен на их обязательство положить конец настоящим и будущим судебным разбирательствам, связанным с жалобами на нарушение авторских прав, на протяжении трехлетнего срока.
В Google отказались комментировать ситуацию. Ранее компания и издатели сообщали, что соглашение было достигнуто в прошлом месяце, но детали финансовой сделки не были известны.
Агентство также приводит сделанное ранее на этой неделе заявление Союза независимых новостных онлайн-издателей, в котором говорится, что эти "непрозрачные соглашения не обеспечивают справедливого отношения ко всем издателям, так как формула расчета не становится достоянием общественности".
В апреле прошлого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.
В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и редакторов СМИ". Согласно этому документу, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат зависит не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов.
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